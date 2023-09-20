ПФУ подав в суд на пенсіонера і той змушений виплатити 26 862 гривні: таке може трапитись з багатьма

В Україні щороку відбувається верифікація пенсіонерів. Цього року вона набагато суворіша та посиленіша порівняно з минулими роками. Все через те, що велика кількість пенсіонерів перебувають в окупації й не забирають свої виплати з карток чи поштових відділень. Відповідно у ПФУ немає даних чи живі ці люди, чи не виїхали вони на ПМЖ в іншу країну тощо. В результаті через пів року мовчання з боку пенсіонера рахунок з коштами заморожують. Однак, верифікація включає й інші перевірки. Й замороження коштів це одна з найменших неприємностей, які можуть трапитися з особою. Гірше — це суттєві штрафи. Наприклад, мешканець Запоріжжя заплатив Пенсійному Фонду 26 862 гривень. Саме таку суму постановив йому суд, куди ПФУ подав позов.

Що трапилося?

Виявляється, даний чоловік оформлював пенсію на підставі інвалідності. Згодом, при повторних перевірках медично-лікарська комісія визнала чоловіка здоровим. Проте він не повідомив про це у ПФУ і продовжував вже незаконно отримувати гроші. Це тривало більше року, аж допоки чоловік не потрапив під верифікацію, де й виявилося, що він незаконно отримує пенсію. Рішення суду було на користь ПФУ і тепер чоловік повинен повернути всю незаконно отриману суму, а саме 26 862 гривень.

І таких випадків в Україні насправді безліч. Дуже часто українці корумпованими шляхами оформлюють собі фейкову інвалідність, щоб отримувати пенсію, адже не мають стажу для того, щоб оформити звичайну виплату. Також, фейкова інвалідність набрала більшої популярності під час воєнного стану. Таким чином ухилянти намагаються виїжджати закордон, та уникати мобілізації.

Вашу пенсію можуть визнати незаконною не лише з цього приводу, а й з багатьох інших причин. Наприклад, якщо при оформленні виплати було допущено помилки у прізвищі чи імені. Було вказано неправильні дані про розмір стажу, чи розмір зарплати, яку особа отримувала раніше.