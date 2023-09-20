Зеленський прибув до США на Генеральну Асамблею ООН: чи змінить це хід війни

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США, де планує виступити на Генасамблеї ООН, яка триватиме з 19 по 21 вересня. Там відбудуться дебати, однією з тем яких буде притягнення Росії до відповідальності за агресію проти української держави та воєнні злочини.

Крім того, український лідер повинен відвідати засідання Радбезу ООН, а також зустрітися зі світовими лідерами, в тому числі с Джо Байденом.

В ході свого виступу президент США заявив, що вже майже два роки міжнародна спільнота стривожена війною Росії проти України.

Зазначимо, що в Нью-Йорку стартувала вже 78 сесія Генасамблеї ООН. Очікується, що в штаб-квартирі ООН в США зберуться 140 очільників держав та урядів.

Відповідно до графіка, тиждень дебатів буде присвячений “Відновленню довіри та глобальної солідарності”. Головна тема — прискорення дій за порядком денним до 2023 року і його цілям стійкого розвитку для забезпечення мру, процвітання прогресу та стійкості для всіх. Ще одна тема — притягнення держави терориста РФ до юридичної відповідальності за агресію проти України та воєнні злочини.

В перший день з трибуни будуть виступати близько 40 президентів, в тому числі лідери США, Польщі, Туреччини, Бразилії, Чехії та інших.

Відповідно до розкладу, український лідер буде виступати чотирнадцятим, це відбудеться в першій половині вівторка. До нього буде мати слово Байден, а після канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Японії Фуміо Кісіда.

Щодо того, як це вплине на Україну, то навряд чи будуть якісь значні зміни. Звісно, цивілізовані країни продовжать підтримку України, які в плані надання зброї, так і в плані підтримки українських біженців. До того ж це ще один привід нагадати про Україну всьому світу та про те, що в нас досі триває кровопролитна війна.