Украинцам выплатят по 3 100 гривен: срок подачи заявки истекает 1 октября

В Украине несколько категорий населения могут рассчитывать на денежную помощь. Таким образом ветераны войны и члены семей погибших и ветеранов войны, которые получили этот статус до 24 августа. В случае неполучения выплаты ко Дню Независимости Украины могут оформить помощь. Подача заявок по этой программе продолжается до 1 октября.

За ее получением нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг “ЦНАП” до 1 ноября. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Таким образом известно, что лицам, которые не являются пенсионерами и/или не находятся на службе, помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается по их личному обращению в территориальные органы Пенсионного фонда Украины по задекларированному/зарегистрированному местонахождению или в Центре предоставления административных услуг и данных о текущем счете, открытом в уполномоченном банке.

Таким образом, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовой денежной помощи ко Дню Независимости, нужно обратиться до 1 ноября в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг. Именно так это разъясняют в Министерстве по делам ветеранов.

Также известно, что благотворительный фонд “Право на защиту” объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах. Речь идет как о лицах, чье жилье пострадало от войны, так и о тех, кто вернулся домой после отсутствия, в том числе после пребывания за рубежом.

В целом международные организации и правительство Украины пытаются поддерживать лиц, пострадавших от полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Таким образом граждане Украины могут рассчитывать на две тысячи от правительства Украины и на 2,2 тысячи от ООН. Это касается взрослых, дети и лица с ограниченными возможностями получают по три тысячи гривен.