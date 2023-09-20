Українцям виплатять по 3 100 гривень: термін подачі заявки спливає 1 жовтня

В Україн кілька категорій населення можуть розраховувати на грошову допомогу. Таким чином ветерани війни та члени сімей загиблих та ветеранів війни, які отримали цей статус до 24 серпня. У випадку неотримання виплати до Дня Незалежності України можуть оформити допомогу. Подача заявок за цією програмою триває о 1 жовтня.

За її отриманням потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України або в Центри надання адміністративних послуг “ЦНАП” до 1 листопада. Про це повідомили в Міністерстві зі справ ветеранів.

Таким чином відомо, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, допомога до Дня Незалежності України виплачується за їх особистим зверненням в територіальні органи Пенсійного фонду України за задекларованим/зареєстрованим місцеперебуванням або в Центрі надання адміністративних послуг та даних про поточний рахунок, відкритий у вповноваженому банку.

Таким чином, якщо вам до 24 серпня було встановлено статус та видано відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разової грошової допомоги до Дня Незалежності, потрібно звернутися до 1 листопада в органи Пенсійного фонду України або Центр надання адміністративних послуг. Саме так це роз’яснюють в Міністерстві зі справ ветеранів.

Також відомо, що благодійний фонд “Право на захист” оголосив про виплату нової допомоги українцям. Виплати можуть отримати внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни, які проживають в Сумах. Мова йде як про осіб, чиє житло постраждало від війни, так і про тих, хто повернувся додому після відсутності, в тому числі після перебування за кордоном.

Загалом міжнародні організації та уряд України намагаються підтримувати осіб, які постраждали від повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Таким чином громадяни України можуть розраховувати на дві тисячі від уряду України та на 2,2 тисячі від ООН. Це стосується дорослих, діти та особи з обмеженими можливостями отримують по три тисячі гривень.