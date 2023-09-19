Украинцы массово получают штрафы от Налоговой: в зоне риска тысячи человек

Украинцы каждый год должны платить налог за недвижимость, то есть за так называемые “лишние” метры, которые есть в их доме. Для квартир “лишним” считается каждый последующий метр после 60м2. Для домов нормой считается 120 квадратов, а каждый последующий метр подлежит налогообложению. Конечно, данный законопроект имеет массу исключений. К примеру, если дом на 150 квадратов, но у него есть два владельца и на каждого приходится по 75 квадратов, то никто налог не будет платить.

Также, в этом году от уплаты налога освобождены люди, проживающие на временно оккупированных территориях, или недавно освобожденные из-под оккупации. И, конечно, налог не будут платить люди чье жилье разрушено в результате боевых действий. Однако все остальные должны были до 31 августа внести средства. Конечно, многие это проигнорировали.

Не уплатившим налог выписывают штраф

Отмечается, что квитанции суммами, которые надо оплатить украинцы получают еще до 1 июля. То есть у них достаточно времени для того, чтобы внести на счет необходимую сумму. Если же кто-то по определенным причинам этого не делает, то будет иметь наказание в виде штрафа.

Сумма штрафа рассчитывается следующим образом:

Если лицо просрочивает уплату налога менее чем на 30 дней, то штраф будет составлять 5% от суммы, которую нужно было уплатить. Если просрочка на 30 и более дней – то 10%.

К слову, даже если вы по каким-то причинам не получили квитанцию – это не освобождает вас от ответственности. Если вы знаете, что подлежите под категорию тех, кто должен платить, нужно самостоятельно узнавать, почему квитанция не пришла.

Следует отметить, что теперь все, кто задолжает любой штраф, алименты, коммуналку и т.п., автоматически попадает в специальный реестр должников. И банки могут в любой момент заблокировать такому лицу все активные счета.