Кабмін заявив про підвищення середньої зарплати: коли українці отримуватимуть по 30 000 гривень?

Наразі в Україні активно працюють над формуванням бюджету на 2024 рік. Його проєкт Міністерство фінансів вже відправило різноманітним відомствам. Згідно з попередніми даними, розмір мінімальної зарплати нарешті порухається з мертвої точки, але лише навесні 2024 року. Очікується, що мінімалка становитиме 8000 гривень, а у 2025 році — 9000 гривень. Тоді як середня заробітна плата повинна перетнути позначку у 30 000 гривень. Щоправда не одразу, і не на наступний рік. За попередніми підрахунками на такі цифри українці можуть очікувати у 2026 році.

Середня зарплата в Україні зростатиме поступово

Ось, що наразі відомо з тих цифр, які вже оприлюднило Міністерство фінансів. Розмір зарплати вказано у брутто (тобто до вирахування податків).

2023 рік — 18 118 гривень (середня зарплата зросте на 22%), 2024 рік — 21 852 гривень (+20,6%), 2025 рік — 25 645 гривень (+17,4), 2026 рік — 29 625 гривень (+15,5%).

Таким чином у 2026 році зарплата мала б дорости до 30 000 гривень. Яким при цьому буде рівень інфляції та курс валют ніхто прогнозувати не береться. Експерти лише зазначають, що інфляцію намагатимуться стримувати, аби це підвищення дійсно було відчутним.

Так за попередніми підрахунками, інфляція повинна з року в рік знижуватись на кілька відсотків. Попередні дані виглядають наступним чином:

2023 рік — 16,0%, 2024 рік — 9,8%, 2025 рік — 9,8%, 2026 рік — 6,2%.

Хоча ще нещодавно була інформація про те, що у 2023 році ціни навпаки зростуть. Відповідно інфляція повністю “з’їсть” підвищення мінімальної зарплати та пенсії. До слова Міністерство соціальної політики категорично не згідне з тими цифрами, які оприлюднили у Міністерстві фінансів. Кажуть, що 8000 гривень для зарплати і 2350 гривень для мінімальної пенсії — це справжній мізер.