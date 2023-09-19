Українці масово отримують штрафи від Податкової: в зоні ризику тисячі осіб

Українці щороку повинні сплачувати податок за нерухомість, тобто за так звані “зайві” метри, які є у їхньому помешканні. Для квартир “зайвим” вважається кожен наступний метр після 60м2. Для будинків нормою вважається 120 квадратів, а кожен наступний метр підлягає оподаткуванню. Звісно даний законопроєкт має масу виключень. Наприклад, якщо будинок на 150 квадратів, але в нього є два власника і на кожного припадає по 75 квадратів, то ніхто податок не сплачуватиме.

Також, цьогоріч від сплати податку звільнено людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, чи тих що недавно звільнені з-під окупації. І звісно ж, податок не сплачуватимуть люди чиє житло зруйноване внаслідок бойових дій. Проте всі інші мали час до 31 серпня внести кошти. Звісно ж, багато хто це проігнорував.

Тим хто не сплатив податок виписують штраф

Зазначається, що квитанції з сумами, які треба сплатити, українці отримують ще до 1 липня. Тобто у них є достатньо часу для того, аби внести на рахунок необхідну суму. Якщо ж хтось з певних своїх причин цього не робить, то матиме покарання у вигляді штрафу.

Сума штрафу розраховується наступним чином:

Якщо особа протерміновує сплату податку на менше ніж 30 днів, то штраф становитиме 5% від суми, яку треба було сплатити. Якщо протермінування на 30 і більше днів — то 10%.

До слова, навіть якщо ви з якихось причин не отримали квитанцію — це не звільняє вас від відповідальності. Якщо ви знаєте, що підлягаєте під категорію тих, хто повинен платити, то потрібно самостійно дізнаватися, чому квитанція не прийшла.

Слід зазначити, що тепер всі хто боргує будь-який штраф, аліменти, комуналку тощо автоматично потрапляє у спеціальний реєстр боржників. І банки можуть в будь-який момент заблокувати такій особі всі активні рахунки.