Со 2 октября в Украине вводят ряд запретов: что нужно знать уже сейчас

Уже меньше чем через две недели, 2 октября 2023 года, в Украине введут новый запрет. Ограничения будут касаться сферы рекламы.

В первую очередь будет запрет на целый ряд рекламы, которая пропагандирует азартные игры. В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей рассказали, что именно будет запрещено уже 2 октября.

В частности, этот запрет коснется всех видов рекламы, включая печатные издания. Баннерами, видео и так далее. К тому же категорически запрещено, чтобы в съемках рекламы азартных игр принимали участие лица, не достигшие 21 года. Это касается даже тех случаев, когда эти лица выполняют роль фотомоделей.

Также будет полный запрет на ту рекламу, которой пытаются сформировать мнение о том, что участие в азартных играх может полностью заменить работу и стать источником постоянных доходов. Теперь в рекламе запрещено демонстрировать то, что выиграть очень просто и повезет каждому, кто хотя бы раз пополнит счет в азартной игре.

Эти ограничения коснутся всех лиц, имеющих отношение к рекламе. То есть имеются в виду и торговые марки, и организаторы таких игр, которые рекламируются без имеющейся лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Отдельно стоит отметить, что уже с 1 октября Государственная налоговая служба возобновит проверки предприятий и будет штрафовать за работу без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Исключение – предприниматели, ведущие деятельность в зонах боевых действий или прифронтовых территориях, перечень можно найти на сайте ГНС. Поэтому уже сейчас предпринимателям следует позаботиться о технической возможности выдавать чеки, иначе в случае жалобы нарушители получат значительный штраф.

Также уже скоро в Украине могут восстановить плавающий курс доллара, однако точная дата неизвестна. В Нацбанке планируют постепенно ослаблять ограничения, когда ситуация для этого благоприятна.