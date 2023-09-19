Пенсії зростуть до 6 000 гривень: стало відомо, скільки отримуватимуть пенсіонери в 2024 році

В Україні повним ходом триває робота над бюджетом на 2024 рік. Під час засідання Кабінету міністрів України 15 вересня було ухвалено проект бюджету, де закладено зміни і для пенсіонерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні починається реалізація комплексної реформи. Цього року індексація відбудеться за новим принципом. Буде проіндексовано всі пенсії. Крім того, буде запроваджено бали та коефіцієнти, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію.

За словами Шмигаля, середня пенсія в 2024 році зросте до шести тисяч гривень.

Також з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 361 гривень Причина — зростання прожиткового мінімуму, закладеного в проект держбюджету на наступний рік.

Станом на липень 2023 року середня пенсія становила 5 311,44 гривні.

Але майже третина пенсіонерів отримує менш як три тисячі гривень.

Близько третини (29,5%) українських пенсіонерів отримують пенсійну виплату від 2001 до 3000 грн. В цілому для 3 107 388 осіб середня пенсія становить 2619,19 грн.

Трохи більше ніж у п’ятої частини одержувачів пенсій (21,3%) виплати складають від 3001 до 4000 грн. Середній розмір виплати – 3547,24 грн.

Усього близько 15% пенсіонерів (1585453 особи) отримують від 4001 до 5000 грн (у середньому — 4406,61 грн).

Майже чверть пенсіонерів (23,2%) отримують пенсію в сумі від 5001 до 10000 грн — всього 2452277 осіб. Середній розмір пенсій у них становить 6833,81 грн.

І зовсім незначний відсоток пенсіонерів (10,4%, або 1100111 осіб) отримують щомісяця суму, що перевищує 10000 грн (в середньом у—14660,48 грн).

Навіть після підвищення пенсії купівельна спроможність українців навряд чи збільшиться. Вже найближчим часом в Україні можуть скасувати фіксований курс долара, тож це може призвести до суттєво зростання цін на товари та послуги., в тому числі на продукти харчування першої необхідності.