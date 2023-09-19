З 2 жовтня в Україні вводять ряд заборон: що потрібно знати вже зараз

Вже менше ніж за два тижні, 2 жовтня 2023 року, в Україні запровадять нову заборону. Обмеження стосуватиметься сфери реклами.

В першу чергу буде заборона на цілу низку реклами, яка пропагує азартні ігри. В Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розповіли, що саме буде заборонено вже 2 жовтня.

Зокрема, ця заборона торкнеться всіх видів реклами, включно з друкованими виданнями. Банерами, відео і так далі. До того ж категорично заборонено, щоб у зйомках реклами азартних ігор приймали участь особи, які не досягли 21 року. Це стосується навіть тих випадків, коли ці особи виконують роль фотомоделей.

Також буде повна заборона на ту рекламу, якою намагаються сформувати думку про те, що участь в азартних іграх може повністю замінити роботу та стати джерелом постійних доходів. Тепер в рекламі заборонено демонструвати те, що виграти дуже просто і пощастить кожному, хто бодай раз поповнить рахунок в азартній грі.

Ці обмеження торкнуться всіх осіб, що мають стосунок до реклами. Тобто маються на увазі і торгові марки, і організатори таких ігор, які рекламуються без наявної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Окремо варто зазначити, що вже з 1 жовтня Державна податкова служба відновить перевірки підприємств та буде штрафувати за роботу без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Виключення — підприємці, що ведуть діяльність в зонах бойових дій чи прифронтових територіях, перелік можна знайти на сайті ДПС. Тож вже зараз підприємцям слід подбати про технічну можливість видавати чеки, інакше у випадку скарги порушники отримають значний штраф.

Також вже скоро в Україні можуть відновити плаваючий курс долара, однак точна дата невідома. В Нацбанку планують поступово послаблювати обмеження, коли ситуація для цього сприятлива.