Українські банки видають купюри, які потім неможливо обміняти

Клієнти ПриватБанку скаржаться на якість доларів, які їм видають в касах фінансових установ. В деяких випадках доларів просто не вистачає.

Клієнтка банку на сайті форуму Мінфін скаржиться, що вже місяць ходить до банку як на роботу, сидить в черзі по 30-60 хвилин, але ситуація не змінюється. Коли нормальні купюри є в наявності, то касир обманює та говорить, що є лише 300-400. А от коли замовляєш дві тисячі доларів, то в кращому випадку дадуть 300-400 доларів. Відходиш від каси та чуєш те саме, але вже наступному клієнту. Хоча кілька секунд тому говорили, що доларів більше немає.

Кількість скарг на долари від Привату значно збільшилася. За словами одного з клієнтів, вже кілька разів при заздалегідь замовлених доларах повідомляють, що є лише стара валюта (до 1996 року випуску), або ж банкноти зношені чи в плямах.

В банку пояснюють, що відповідно до правил НБУ вони повинні приймати всі купюри, навіть якщо ті незначно зношені. Тож в результаті клієнтам видають ті гроші, які отримали від інших клієнтів.

Як зазначають в ПриватБанку, у відділенні видають купюри, які пройшли попередню перевірку. При видачі клієнтам пропонуються лише платіжні купюри. Всі банки працюють з доларами старого та нового зразка. Якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитися їх приймати.

Також раніше стало відомо, що за словами керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра, зараз найкращим рішенням для українців буде не скупляти долари. Між іншим, як і продавати. Замість цього найкраще інвестувати в військові облігації.

Зазначимо, що вже найближчим часом в Україні можуть скасувати фіксований курс долара. Це може призвести до зростання долара як мінімум до 41 гривні за долар. Хоча одностайної думки щодо цього експерти не досягали.