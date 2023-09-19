Украинцы массово жалуются на доллары от ПриватБанка: некоторые не могут снять свои депозиты

Клиенты ПриватБанка жалуются на качество долларов, которые им выдают в кассах финансовых учреждений В некоторых случаях долларов просто не хватает.

Клиентка банка на сайте форума Минфин жалуется, что уже месяц ходит в банк как на работу, сидит в очереди по 30-60 минут, но ситуация не меняется. Когда нормальные купюры есть в наличии, то кассир обманывает и говорит, что есть только 300-400. А вот когда заказываешь две тысячи долларов, то в лучшем случае дадут 300-400 долларов. Отходишь от кассы и слышишь то же самое, но уже следующему клиенту. Хотя несколько секунд назад говорили, что долларов больше нет.

Количество жалоб на доллары от Привата значительно увеличилось. По словам одного из клиентов, уже несколько раз при заранее заказанных долларах сообщают, что есть только старая валюта (до 1996 года выпуска), или же банкноты изношены или в пятнах.

В банке объясняют, что в соответствии с правилами НБУ они должны принимать все купюры, даже если те незначительно изношены. Поэтому в результате клиентам выдают те деньги, которые получили от других клиентов.

Как отмечают в ПриватБанке, в отделении выдают купюры, которые прошли предварительную проверку. При выдаче клиентам предлагаются только платежные купюры. Все банки работают с долларами старого и нового образца. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться их принимать.

Также ранее стало известно, что по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра, сейчас лучшим решением для украинцев будет не скупать доллары. Между прочим, как и продавать. Вместо этого лучше всего инвестировать в военные облигации.

Отметим, что уже в ближайшее время в Украине хотят отменить фиксированный курс доллара. Это может привести к росту доллара как минимум до 41 гривны за доллар. Хотя единодушного мнения по этому поводу эксперты не достигали.