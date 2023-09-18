В Украине запускают электронный реестр призывников: какие данные мужчин окажутся в ТЦК

На протяжении всего времени, пока идет война, в Украине усиленно работают над совершенствованием мобилизационных процессов. Все для того, чтобы мобилизация была более эффективной, чтобы уклонявшихся удавалось быстрее идентифицировать и при этом к минимуму была сведена бюрократия или тем более коррупция. Именно с этой целью было задумано создать электронный реестр призывников. И в сентябре этого года его планируют запустить в работу.

Какую информацию будет иметь ТЦК?

Электронный реестр предусматривает сотрудничество ТЦК со многими другими государственными учреждениями для того, чтобы иметь как можно больше информации о военнообязанных.

“Минобороны уже подписало соответствующие общие приказы с Министерством финансов Украины, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки Украины, Государственной судебной администрацией. Такая работа ведется с Министерством здравоохранения Украины, Пенсионным фондом Украины, Офисом Генерального прокурора и другими. В планах подписание совместных приказов с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими», — указано на сайте Министерства обороны Украины.

То есть, Минобороны фактически будет иметь в доступе информацию о том или ином лице, которое есть во всех вышеупомянутых учреждениях.

Это позволит не только ускорить мобилизацию, но и уменьшить количество бюрократических процессов. Например, призывникам придется собирать меньше справок и реже посещать ТЦК для того, чтобы подать о себе необходимую информацию.

Уклонистам будут блокировать банковские счета

Еще одна новость, о которой стало известно буквально недавно. Если лицо получило повестку и игнорирует ее, то на него автоматически могут наложить штраф. Конечно, если его уплатить, то любого другого наказания можно избежать, однако и в ТЦК нужно будет явиться. Если же игнорировать и штраф, то банк на основании соответствующего исполнительного производства может заблокировать все активные счета лица. Разблокировать их удастся только после полного погашения штрафа. Поделать с этим ничего нельзя, ведь теперь должники автоматически попадают в специальный реестр, где банки их быстро идентифицируют.