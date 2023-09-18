В Україні запускають електронний реєстр призовників: яка дані чоловіків опиняться в ТЦК

Впродовж всього часу відколи триває війна в Україні посилено працюють над вдосконаленням мобілізаційних процесів. Все для того, аби мобілізація була більш ефективною, щоб ухилянтів вдавалося швидше ідентифікувати і при цьому до мінімуму була зведена бюрократія чи тим паче корупція. Саме з цією метою було задумано створити електронний реєстр призовників. І у вересні цього року його таки планують запустити в роботу.

Яку інформацію матиме ТЦК?

Електронний реєстр передбачає співпрацю ТЦК з багатьма іншими державними установами для того, щоб мати якомога більше інформації про військовозобов’язаних.

“Міноборони вже підписало відповідні спільні накази з Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки України, Державною судовою адміністрацією. Така ж робота ведеться з Міністерством охорони здоров’я України, Пенсійним фондом України, Офісом Генерального прокурора та іншими. У планах — підписання спільних наказів з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими”, – вказано на сайті Міністерства оборони України.

Тобто Міноборони фактично матиме в доступі інформацію про ту чи іншу особу, яка є в усіх вищезгаданих установах.

Це дозволить не лише пришвидшити мобілізацію, а й зменшити кількість бюрократичних процесів. Наприклад, призовникам доведеться збирати менше довідок та рідше навідуватись до ТЦК для того, аби подати про себе необхідну інформацію.

Ухилянтам блокуватимуть банківські рахунки

Ще одна новина, про яку стало відомо буквально нещодавно. Якщо особа отримала повістку та ігнорує її, то на неї автоматично можуть накласти штраф. Звісно, якщо його сплатити, то будь-якого іншого покарання можна уникнути, однак і в ТЦК потрібно буде з’явитися. Якщо ж ігнорувати й штраф також, то банк на підставі відповідного виконавчого провадження може заблокувати всі активні рахунки особи. Розблокувати їх вдасться лише після повного погашення штрафу. Вдіяти з цим нічого не можна, адже тепер боржники автоматично потрапляють в спеціальний реєстр де банки їх швидко ідентифікують.