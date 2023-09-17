У Верещук предлагают пересмотреть выплаты для ВПЛ: что изменится уже с октября

В пятницу, 15 сентября, на заседании Координационного штаба по обеспечению прав та свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) под руководством вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук было объявлено о значительном увеличении государственной помощи для лиц с инвалидностью детей и других категорий переселенцев.

Согласно принятому ранее решению, которое теряет силу с сентября 2023 года, лица с инвалидностью и дети будут получать ежемесячно государственную помощь в размере 3 тысяч гривен, в то время, как другие категории ВПЛ могут рассчитывать только на 2 тысячи гривен в месяц.

Это решение было принято с целью обеспечения более надежной социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны. Именно так правительство Украины стремится улучшить условия жизни ВПЛ, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за войны.

После заседания, Минсоц срочно направил платежные документы в Государственную казначейскую службу на общую сумму более 5,6 миллиарда гривен. Их направят на выплату помощи ВПЛ в ближайшие дни.

С начала этого года было выделено уже более 55,6 миллиарда гривен на финансирование помощи внутренне перемещенным лицам, что свидетельствует о серьезном стремлении правительства Украины поддержать своих граждан в сложных жизненных условиях. Конечно, сумма довольно-таки мизерная, ведь две или три тысячи гривен для человека, который потерял все – это не слишком много.

Отметим, что для получения дополнительной информации по вопросам выплат и социальной поддержки, граждане могут обращаться в Министерство реинтеграции на круглосуточную горячую линию для решения кризисных ситуаций.

Для этого достаточно позвонить по телефону 15-48, или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру 066 813 62 39.

Украина продолжает работать над улучшением социальных условий для всех своих граждан, независимо от того, где они проживают.