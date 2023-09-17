У Верещук пропонують переглянути виплати для ВПО: що зміниться вже з жовтня

В п’ятницю, 15 вересня, на засіданні Координаційного штабу з забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під керівництвом віцепрем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук було оголошено про значне збільшення державної допомоги для осіб з інвалідністю дітей та інших категорій переселенців.

Відповідно до прийнятого раніше рішення, яке втрачає чинність з вересня 2023 року, особи з інвалідністю та діти будуть отримувати щомісячно державну допомогу у розмірі 3 тисяч гривень, в той час, як інші категорії ВПО можуть розраховувати лише на 2 тисячі гривень на місяць.

Це рішення було прийнято з метою забезпечення більш надійної соціальної підтримки громадян, що опинилися в складній ситуації через війну. Саме так уряд України прагне покращити умови життя ВПО, які були змушені покинути власні домівки через війну.

Після засідання, Мінсоц терміново направив платіжні документи в Державну казначейську службу на загальну суму понад 5,6 мільярда гривень. Їх направлять на виплату допомоги ВПО найближчими днями.

З початку цього року було виділено вже понад 55,6 мільярда гривень на фінансування допомоги внутрішньо переміщеним особам, що свідчить про серйозне намагання уряду України підтримати своїх громадян в складних життєвих умовах. Звісно, сума досить таки мізерна, адже дві чи три тисячі гривень для людини, яка втратила все — це не надто багато.

Зазначимо, що для отримання додаткової інформації з питань виплат та соціальної підтримки, громадяни можуть звертатися до Міністерства реінтеграції на цілодобову гарячу лінію для вирішення кризових ситуацій.

Для цього достатньо подзвонити за номером 15-48, або на гарячу лінію Вповноваженого з питань ВПО за номером 066 813 62 39.

Україна продовжує працювати над покращенням соціальних умов для всіх своїх громадян, незалежно від того, де вони проживають.