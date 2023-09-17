Украинцам выплатят по 6 000 гривен: кто может претендовать и как получить 

Благотворительный фонд “Право на защиту” объявил о новом виде денежной помощи для украинцев. На выплату могут претендовать внутренне перемещенные лица и лица, пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Сум. Согласно информации властей, на выплату могут претендовать:

переселенцы, которые переместились после полномасштабного вторжения российских оккупантов, то есть после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не переезжали после 24 февраля 2022 года, но пострадали от войны, например, их жилье полностью или частично разрушено, нанесен значительный ущерб здоровью, погибли близкие, или лица пострадали от подрыва Каховской ГЭС;

люди, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись на постоянное место жительства, в том числе из-за рубежа.

Кроме того, претенденты должны соответствовать как минимум одному из следующих критериев:

В семье есть только один из родителей (или отец. или мать) и один или несколько детей до 18 лет или престарелые лица (от 55 лет).

Семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких людей, в возрасте от 55 лет и старше, или лицо пожилого возраста с одним или несколькими детьми до 18 лет.

В семье есть один или несколько человек с особыми потребностями, с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми без родительской опеки (требуется документальное подтверждение).

Если украинцы подпадают под критерии получения помощи, то они могут рассчитывать на получение средств в течение 3 месяцев в размере 2 200 гривен на человека.

Напомним, что выплату пенсий могут приостановить, если украинец не использует свой банковский счет более чем в течение 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно, хотя бы раз в полгода проводить транзакцию своей пенсионной банковской карточкой.