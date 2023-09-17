Українцям виплатять по 6 000 гривень: хто може претендувати та як отримати 

Благодійний фонд “Право на захист” оголосив про новий вид грошової допомоги для українців. На виплату можуть претендувати внутрішньо переміщені особи та особи, що постраждали від війни, які проживають в Сумах.

Про це повідомили в пресслужбі міськради Сум. Відповідно до інформації влади, на виплату можуть претендувати:

переселенці, які перемістилися після повномасштабного вторгнення російських окупантів, тобто після 24 лютого 2022 року;

особи, які не переїжджали після 24 лютого 2022 року, але постраждали від війни, наприклад, їх житло повністю, або частково зруйноване, завдано значної шкоди здоров’ю, загинули близькі, або особи постраждали від підриву Каховської ГЕС;

люди, які через війну були змушені покинути свої домівки, але повернулись на постійне місце проживання, в тому числі з-за кордону.

Крім того, претенденти повинні відповідати щонайменше одному із наступних критеріїв:

В сім’ї є лише один із батьків (або батько. або матір) та одна чи кілька дітей до 18 років або престарілі особи (від 55 років).

Сім’ю очолює одна самотня або кілька самотніх людей, віком від 55 років та старше, або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми до 18 років.

В сім’ї є одна чи кілька осіб з особливими потребами, з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб.

Прийомні сім’ї, що займаються дітьми без супроводу та дітьми, які розлучені з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Якщо українці підпадають під критерії отримання допомоги, то вони можуть розраховувати на отримання коштів протягом 3 місяців у розмірі 2 200 гривень на особу.

Нагадаємо, що виплату пенсій можуть призупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше ніж протягом 6 місяців. Щоб цього уникнути, потрібно, хоча б раз на пів року проводити транзакцію своєю пенсійною банківською карткою.