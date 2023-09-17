Плюс 20% к пенсии: как украинцам оформить прибавку

Часть украинских пенсионеров могут получить 20% прибавку к пенсии. Это касается тех лиц пенсионного возраста, которые проживают в горных регионах, а также переезжают на место жительства в такую местность.

Такие надбавки предусмотрены законом “О статусе горных населенных пунктов Украины”. Для получения дополнительных средств нужно оформить соответствующее удостоверение. Его выдают в течение 30 дней. После оформления удостоверения нужно будет обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Таким образом, только в Закарпатской области более 190 населенных пунктов имеют статус “горных”, а потому их жители имеют все права на получение дополнительных доплат.

Повышение выплат возможно только в том случае, если человек постоянно проживает в горном районе. Для того чтобы и переселенцы имели возможность претендовать на дополнительные 20% к пенсии им нужно получить статус жителя на территории горного населенного пункта. Это подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить путем обращения к местной власти или местного Центра предоставления административных услуг.

В то же время такая доплата полагается жителям горных районов не только в случае пенсий. Дополнение также предоставляется к стипендиям и другим видам государственной материальной помощи гражданам, которые могут подтвердить факт проживания в горах.

Отметим, что на Закарпатье более 50 тысяч пенсионеров проживают в населенных пунктах, которые классифицируются как горные. Поэтому соответственно все они могут получать надбавку к пенсии.

Отметим, что уже сейчас в Минсоце говорят о предстоящей индексации пенсионных выплат. В то же время до сих пор неизвестно, будут ли надбавки к пенсиям уже в марте 2024 года, ведь бюджет Украины истощен. Поэтому в целом если будут средства и поддержка наших партнеров, то пенсионеры получат очередную надбавку, покрывающую рост цен, который, между прочим, спровоцирован вторжением российских оккупантов на нашу территорию