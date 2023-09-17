Плюс 20% до пенсії: як українцям оформити надбавку

Частина українських пенсіонерів можуть отримати 20% надбавку до пенсії. Це стосується тих осіб пенсійного віку, які проживають в гірських регіонах, а також переїжджають на місце проживання у таку місцевість.

Такі надбавки передбачені законом “Про статус гірських населених пунктів України”. Для отримання додаткових коштів потрібно оформити відповідне посвідчення. Його видають протягом 30 днів. Після оформлення посвідчення потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Таким чином, лише в Закарпатській області понад 190 населених пунктів мають статус “гірських”, а тому їхні мешканці мають всі права на отримання додаткових доплат.

Підвищення виплат можливе лише в тому разі, якщо людина постійно проживає в гірському районі. Для того, щоб і переселенці мали можливість претендувати на додаткові 20% до пенсії їм потрібно отримати статус жителя на території гірського населеного пункту. Це підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати шляхом звернення до місцевої влади або місцевого Центру надання адміністративних послуг.

Водночас така доплата належить жителям гірських районів не лише в разі пенсій. Доповнення також надається до стипендій та інших видів державної матеріальної допомоги громадянам, які можуть підтвердити факт проживання в горах.

Зазначмо, що на Закарпатті понад 50 тисяч пенсіонерів проживають в населених пунктах, які класифікуються як гірські. Тож відповідно всі вони можуть отримувати надбавку до пенсії.

Зазначимо, що вже зараз в Мінсоці говорять про майбутню індексацію пенсійних виплат. Водночас й досі невідомо, чи будуть надбавки до пенсій вже в березні 2024 року, адже бюджет України виснажений. Тож загалом якщо будуть кошти та підтримка наших партнерів, то пенсіонери отримають чергову надбавку, що покриє зростання цін, яке, між іншим, спровоковане вторгненням російських окупантів на нашу територію.