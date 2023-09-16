Украинцев ждет сразу два повышения зарплаты: названы суммы

Минимальную заработную плату в Украине планируют повысить с 1 января и с 1 апреля. Вместе с тем вырастет и прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц.

Согласно утвержденному Кабинетом Министров Украины бюджету, уже с 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Украине увеличится с 6 700 гривен до 7 100 гривен. А с 1 апреля минимальную зарплату увеличат до 8 000 гривен. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

По его словам, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2024 года составит 2 920 гривен. По состоянию на 1 января 2023 года показатель составлял лишь 2 589 гривен.

В то же время реальный рост ВВП предусмотрен на уровне 5%, а номинально ВВП составит 7 624 триллиона гривен.

Напомним, что 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил бюджет на 2024 год с собственными расходами общего фонда в 1,56 триллиона гривен с расходами на уровне 3 108 триллиона гривен. Главная доля расходов – безопасность и обороны, на которые направят более половины всех ресурсов бюджета, а именно 1, 685 триллионов гривен.

В то же время перспектива роста минимальной зарплаты не слишком радует украинцев, реально доходы увеличатся не так веж и существенно. В дополнение уже в ближайшее время в Украине могут вернуть плавающий курс доллара. Это в свою очередь может привести к существенно подорожанию товаров и услуг, поэтому рост заработной платы будет не слишком ощутимым для среднестатистического украинца.

Отметим, что на следующий год государственный регулятор предусматривает курс на уровне 41,25 гривны за доллар. Также остается надеяться на то, что курс доллара повысится не стремительно, а постепенно. Это позволит избежать одномоментного подорожания товаров и услуг.

Мнения экспертов в этом вопросе очень неоднозначны, ведь одни прогнозируют резкий рост курса доллара до 50, а то и 100 гривен, другие убеждены, что резкого роста курса не будет, ведь сейчас разница между официальным и наличным минимальна.