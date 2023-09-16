Українців чекає одразу два підвищення зарплати: названо суми

Мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищити з 1 січня та з 1 квітня. Разом з тим зросте і прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України бюджету, вже з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в України збільшиться з 6 700 гривень до 7 100 гривень. А з 1 квітня мінімальну зарплату збільшать до 8 000 гривень. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

За його словами, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2024 року складе 2 920 гривень. Станом на 1 січня 2023 року показник складав лише 2 589 гривень.

Водночас реальне зростання ВВП передбачене на рівні 5%, а номінально ВВП складе 7 624 трильйони гривень.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет Міністрів України затвердив бюджет на 2024 рік з власними видатками загального фонду в 1,56 трильйона гривень з витратами на рівні 3 108 трильйони гривень. Головна частка видатків — безпека та оборони, на які направлять понад половину всіх ресурсів бюджету, а саме 1, 685 трильйонів гривень.

Водночас перспектива зростання мінімальної зарплати не надто радує українців, реально доходи збільшаться не так веж й суттєво. На додаток вже найближчим часом в Україні можуть повернути плаваючий курс долара. Це своєю чергою може призвести до суттєво здорожчання товарів та послуг, тож зростання заробітної плати буде не надто відчутним для середньостатистичного українця.

Зазначимо, що на наступний рік державний регулятор передбачає курс на рівні 41,25 гривні за долар. Також залишається сподіватися на те, що курс долара підвищиться не стрімко, а поступово. Це дозволить уникнути одномоментного здорожчання товарів та послуг.

Думки експертів в цьому питання дуже неоднозначні, адже одні прогнозують різке зростання курсу долара до 50, а то і 100 гривень, інші є переконані, що різкого зростання курсу не буде, адже зараз різниця між офіційним та готівковим мінімальна.