Українці масово покидають Польщу, але не повертаються додому: що відбувається

За останній рік Польщу покинуло близько ста тисяч українців, чимало з них додому не повернулися. Біженці обирають країни з вищим рівнем зарплат та кращим соціальним забезпеченням, найпопулярніший вибір — Німеччина.

З серпня минулого року кількість українців, що отримали статус тимчасового захисту у Німеччині. збільшилася на 410 тисяч осіб. В Румунію переїхало близько 70 тисяч осіб, в Італію — 40 тисяч осіб. Мова йде не про тих українців, які виїхали за кордон минулого року. Це біженці, що мігрують всередині ЄС. Для прикладу, з Польщі виїхало понад 350 тисяч осіб, з Чехії — майже 50 тисяч.

Фактично відбувається масова міграція українських біженців з Польщі до Німеччини. Українці дізнаються про привабливі умови життя в Німеччині від своїх друзів та родичів. Саме за рекомендаціями переїхало близько 43% біженців. Про це свідчать дані дослідження платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Ще один цікавий факт, українці на перше місце ставлять соціальні виплати, а ре заробітні плати. Так 42% українців переїхали до Німеччини через вищі виплати та лише 27% через вищий рівень зарплат. Водночас 99% українських біженців проходять курс інтеграції — діти навчаються в місцевих школах, а дорослі відвідують курси німецької мови. Працевлаштувалися лише 31% біженців.

В середньому біженці у Німеччині після всіх витрат можуть заощаджувати майже по 500 євро. Ці гроші можна відкладати. Водночас майже кожен восьмий може відкладати понад тисячу євро на місяць. Для прикладу, сім’я біженців, що складається у матері, двох дітей та бабусі на місяць може отримувати виплату у розмірі 1700 євро.

Міхаліна Селевич, директор з міжнародного розвитку EWL Group, зазначає, що такими темпами українці будуть найбільшою групою іноземців у Німеччині.

Якщо війна триватиме, а темпи міграції збережуться на тому ж рівні, то вже у 2024 році громадяни України стануть найбільшою групою іноземців в Німеччині, що характеризується високою професійною активністю.