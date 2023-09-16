Нове покарання: тим хто ухиляється від мобілізації будуть блокувати банківські рахунки

Мобілізація триває, однак її плани виконуються дуже повільно. Представники ТЦК кажуть, що це ще й через те, що й надалі є величезна кількість ухилянтів. Мова не лише про тих, хто не отримував повістку і не квапиться добровільно прийти у військкомат для уточнення даних. А й про тих, хто цю повістку вже отримав та ігнорує її.

Таким особам нараховуватимуть штраф, а надалі можуть заблокувати їм банківські рахунки. Це стандартна практика, яку дозволяє відповідний законопроєкт. Якщо на громадянина відкрито виконавче провадження і на ньому “висить” штраф, то він автоматично потрапляє у реєстр боржників, де банки автоматично його вираховують та блокують всі його активні рахунки.

Що кажуть адвокати?

Адвокати стверджують, що все цілком законно. Заблокувати рахунок дійсно можуть, але лише тим, хто вже отримав повістку і не з’являється у ТЦК. Або ж тим, хто перебуває на військовому обліку, але порушує його правила, наприклад, змінює місце проживання чи роботи й не повідомляє про це представників ТЦК. За це передбачено штраф. І навіть в такому випадку блокування рахунків можна уникнути, якщо вчасно цей штраф сплатити.

“Це стандартна практика, якщо постанова ТЦК піде на примусове виконання у ДВС“, – зазначив юрист.

Штрафи, до речі варіюються від 580 до 3000 гривень. Все залежить від того перше це порушення чи повторне, а також яке саме порушення.

З 1 жовтня це торкнеться й деяких жінок

Нагадаємо, що з 1 жовтня на військовий облік повинні стати всі жінки з медичною та фармацевтичною освітою. У ТЦК потрібно з’явитися не пізніше, як через місяць після отримання диплом. Немає значення, чи працює медик за спеціальністю, чи ні, військовий квиток повинні отримати всі. За невиконання цієї умови також передбачено штрафи. Крім цього, штрафи будуть застосовуватися й до керівників, які працевлаштували військовозобов’язану жінку і не повідомили про це у ТЦК.