Новое наказание: уклоняющимся от мобилизации будут блокировать банковские счета

Мобилизация продолжается, но ее планы выполняются очень медленно. Представители ТЦК говорят, что это еще и потому, что и дальше есть огромное количество уклонистов. Речь не только о тех, кто не получал повестку и не спешит добровольно прийти в военкомат для уточнения данных. А и о тех, кто эту повестку уже получил и игнорирует ее. Таким лицам будут начисляться штрафы, а в дальнейшем могут заблокировать им банковские счета. Это стандартная практика, которую позволяет соответствующий законопроект. Если на гражданина открыто исполнительное производство и на нем “висит” штраф, он автоматически попадает в реестр должников, где банки автоматически его вычисляют и блокируют все его активные счета.

Что говорят адвокаты?

Адвокаты утверждают, что все вполне законно. Заблокировать счет действительно могут, но только тем, кто уже получил повестку и не появляется в ТЦК. Или же состоящим на военном учете, но нарушающим его правила, например, меняющим место жительства или работы и не сообщающим об этом представителей ТЦК. За это предусмотрен штраф. И даже в данном случае блокировку счетов можно избежать, если вовремя этот штраф оплатить.

“Это стандартная практика, если постановление ТЦК пойдет на принудительное исполнение в ГИС”, – отметил юрист.

Штрафы, кстати, варьируются от 580 до 3000 гривен. Все зависит от того первое нарушение или повторное, а также какое именно нарушение.

С 1 октября это коснется и некоторых женщин

Напомним, с 1 октября на военный учет должны стать все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. В ТЦК нужно появиться не позже, чем через месяц после получения диплома. Неважно, работает ли медик по специальности или нет, военный билет должны получить все. За невыполнение этого условия также предусмотрены штрафы. Кроме того, штрафы будут применяться и к руководителям, которые трудоустроили военнообязанную женщину и не сообщили об этом в ТЦК.