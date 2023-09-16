Це стосується всіх українців за кордоном: з 1 жовтня запустять спеціальний реєстр

Громадяни України, які планують виїхати за кордон або вже перебувають за кордоном, отримали важливе попередження про майбутні зміни в Чеській Республіці.

Одним із найбільш суттєвих нововведень є запровадження спеціального реєстру автомобілів, який почне діяти з 1 жовтня.

Уряд Чехії пояснює це необхідністю через масові випадки порушення правил дорожнього руху з боку українських водіїв та неможливості адекватно застосовувати штрафні санкції за порушення.

Наразі відомо про те, що реєстрацією транспортних засобів будуть займатися місцеві органи влади. Філіп Медельський, прес-секретар міністерства транспорту Чеської Республіки підкреслює обов’язковість цього процесу, оскільки без цього українські автомобілі не зможуть законно пересуватися на території Чехії. Крім того, за невиконання цієї вимоги передбачений суттєвий штраф у розмірі 30 тисяч крон.

Тож українцям, які планують поїздку за кордон на власному транспорті, потрібно буде протягом семи днів з моменту наданням їм тимчасово прихистку в Чехії зареєструвати свій транспортний засіб.

Також Філіп Медельський зазначає, що реєстрація буде безкоштовно, а процес обліку стане централізованим. В цей період технічний стан авто перевіряти не будуть, оскільки мова йде лише про адміністративну реєстрацію.

В спеціальному реєстрі будуть вносити наступні дані відносно українських автомобілів, що виїхали за кордон:

Місце проживання власника.

Надання паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.

Дані про автомобіль, в тому числі VIN-код.

Ще один важливий аспект — це наявність страхового поліса на авто. У випадку його відсутності, у випадку завдання шкоди автомобілю з чеською реєстрацією, місцева страхова компанія візьме на себе відшкодування збитків постраждалої сторони за рахунок гарантійного фонду.

Нагадаємо, що Чехія одна з п’яти країн, яка вже заявила про те, що не видаватиме Києву чоловіків призовного віку, яку отримали статус тимчасово захисту в Чехії.