Украинцы могут получить месячный запас продуктов: как оформить помощь?

С начала войны украинцам не перестают помогать разнообразные благотворительные отечественные и международные организации. Это как финансовая, так и гуманитарная помощь. Конечно, в приоритете всегда те, кто больше всего пострадал от войны, или в целом от ситуации в стране. Например, переселенцы, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие уязвимые категории населения. О новой помощи анонсировано и сейчас. Это месячный набор продуктов от общественной организации штаба народного депутата Украины Виктории Кинзбурской вместе с волонтерами Харькова. Помощь нацелена только на жителей 171 избирательного округа Харькова (частично Слободской, частично Индустриальный районы, Немышлянский район).

Речь не обо всех без исключения

Помощь будут выдавать не всем жителям этого округа, а только отдельным категориям населения и это:

Переселенцы, то есть люди, имеющие официальный статус ВПЛ. Семьи, где воспитываются дети до трех лет. Многодетные семьи. Одинокие родители (мама или папа, воспитывающие детей самостоятельно). Люди с инвалидностью. Лица, которые потеряли работу из-за войны и сейчас не могут трудоустроиться (находятся в Центре занятости).

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявку по данной ссылке.

Следует заполнить анкету и указать там следующую информацию:

Адрес собственной электронной почты. Фамилия, имя и отчество. Номер телефона, по которому с вами можно связаться. Адрес фактического места жительства. Категорию, к которой вы относите себя: многодетная семья или например ВПЛ.

Также следует указать свой возраст и количество лиц в семье, нуждающихся в помощи.

Дополнительные нюансы

Организаторы помощи отмечают, что нужно правильно заполнять данные, ведь если будет допущена ошибка, то система аннулирует вашу заявку. Продуктовые наборы нужно забирать в специальной приемной возле станции метро Дворец спорта. Повторно заявку можно подавать только через месяц после первой попытки.