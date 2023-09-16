Українці можуть отримати місячний запас продуктів: як оформити допомогу?

Від початку війни українцям не припиняють допомагати різноманітні благодійні вітчизняні та міжнародні організації. Це як фінансова, так і гуманітарна допомога. Звісно в пріоритеті завжди ті, хто найбільше постраждав від війни, чи загалом від ситуації в країні. Наприклад, переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні родини, та інші вразливі категорії населення. Про нову допомогу анонсовано й зараз. Це місячний набір продуктів від громадської організації штабу народного депутата України Вікторії Кінзбурської разом із волонтерами Харкова. Допомога націлена лише на мешканців 171 виборчого округу Харкова (частково Слобідський, частково Індустріальний райони, Немишлянський район).

Мова не про всіх без виключення

Допомогу видаватимуть не всім мешканцям цього округу, а лише окремим категоріям населення і це:

Переселенці, тобто люди, які мають офіційний статус ВПО. Сім’ї, де виховуються діти у віці до трьох років. Багатодітні родини. Одинокі батьки (мама або тато, які виховують дітей самостійно). Люди з інвалідністю. Особи, які втратили роботу через війну і зараз не можуть працевлаштуватися (перебувають у Центрі зайнятості).

Щоб оформити допомогу потрібно подати заявку за даним посиланням.

Слід заповнити анкету і вказати там наступну інформацію:

Адресу власної електронної пошти. Прізвище, ім’я та по батькові. Номер телефону з яким з вами можна в разі потреби зв’язатися. Адресу фактичного місця проживання. Категорію, до котрої ви себе відносите: багатодітна родина чи, наприклад ВПО.

Також слід вказати свій вік, та кількість осіб в сім’ї, які потребують допомоги.

Додатков і нюанси

Організатори допомоги наголошують, що потрібно правильно заповнювати дані, адже якщо буде допущено помилку, то система анулює вашу заявку. Продуктові набори потрібно забирати у спеціальній приймальній біля станції метро “Палац спорту”. Повторно заявку можна подавати лише через місяць після першої спроби.