Украинским пенсионерам обещают очередную масштабную индексацию выплат: изменится ли уровень жизни 

В проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрено очередное повышение пенсионных выплат. Также планируют увеличить гарантированный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65 лет.
Таким образом минимальная пенсия будет такой:
- в 2024 году сумма увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны;
- в 2025 году размер выплаты возрастет до 2 573 гривен;
- в 2026 году минимальная пенсия вырастет до 2 774 гривны.
Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также возрастет гарантийная выплата для тех лиц пенсионного возраста, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. В соответствии с действующим законодательством, они будут получать не меньше:
- 2680 грн – в 2023-м году;
- 2840 грн – в период с января по июль 2024-го года;
- 3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;
- 3348 грн – по состоянию на 2025-ый год;
- 3582 грн – в 2026-м году.
Когда состоится индексация и улучшит ли она уровень жизни
В Украине в 2024 году Министерство социальной политики предлагает “сохранить размер пенсии”. Вероятно они имеют в виду то, что пенсионные выплаты не будут сокращать даже несмотря на то, что в государственном бюджете значительный пробел. При этом нет уверенности в том, что индексацию в 2024 году таки проведут. Дело в том, что во время военного положения правительству дали право не проводить индексацию выплат.
Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, размер назначенных выплат точно будет сохранен. В целом в Минсоце обещают стараться увеличить выплаты, но процент во многом зависит от результатов переговоров с международными партнерами.
При этом нет гарантии того, что в 2024 состоится индексация. Увеличение выплат предусмотрено законом, хоть и не является обязательным во время действия военного положения. В 2023 году индексацию удалось провести, но пока идет война нет гарантии того, что в 2024 году хватит средств на повышение выплат.
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