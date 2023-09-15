Українським пенсіонерам обіцяють чергову масштабну індексацію виплат: чи зміниться рівень життя 

В проєкті державного бюджету України на 2024 рік передбачене чергове підвищення пенсійних виплат. Також планують збільшити гарантований розмір виплати для тих, хто виконав вимоги по стажу та досягнув 65 років.

Таким чином мінімальна пенсія буде такою:

в 2024 році сума збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 гривні;

в 2025 році розмір виплати зросте до 2 573 гривень;

в 2026 році мінімальна пенсія зросте до 2 774 гривні.

Разом з ростом мінімальної пенсії через підвищення прожиткового мінімуму також зросте гарантійна виплата для тих осіб пенсійного віку, які виконали вимоги по стажу та досягли 65-річчя. Відповідно до чинного законодавства, вони будуть отримувати не менше:

2680 грн – в 2023-му році;

2840 грн – в період з січня по липень 2024-го року;

3200 грн – з липня 2024-го по січень 2025-го;

3348 грн – станом на 2025-ий рік;

3582 грн – у 2026-му році.

Коли відбудеться індексація та чи покращить вона рівень життя

В Україні у 2024 році Міністерство соціальної політики пропонує “зберегти розмір пенсії”. Ймовірно вони мають на увазі те, що пенсійні виплати не будуть скорочувати навіть попри те, що в державному бюджеті значна прогалина. При цьому немає впевненості в тому, що індексацію у 2024 році таки проведуть. Річ у тім, що під час воєнного стану уряду дали право не проводити індексацію виплат. впевненості

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, розмір призначених виплат точно буде збережено. Загалом в Мінсоці обіцяють старатися збільшити виплати, але відсоток багато в чому залежить від результатів переговорів з міжнародними партнерами.

При цьому немає гарантії того, що у 2024 відбудеться індексація. Збільшення виплат передбачене законом, хоч і не є обов’язковим під час дії воєнного стану. У 2023 році індексацію вдалося провести, але поки триває війна немає гарантії того, що у 2024 році вистачить коштів на підвищення виплат.