Правила мобілізації посилено: що знову змінилося для військовозобов’язаних?

Загальна мобілізація триває і більше того її правила постійно переглядають. Це зумовлено тим, що на фронті присутній великий дефіцит людей. ТЦК різних обласних центрів зазначають, що мобілізаційні плани зовсім не вдається виконувати. Мовляв зі 100% вдається мобілізувати лише 20% військовозобов’язаних. У зв’язку з цим правила суворішають. Наприклад, зараз повістки можуть вручати не лише представники військкоматів. Список уповноважених осіб суттєво розширили, тож не дивуйтесь, якщо повістку вам вручатиме хтось з близького оточення.

Хто може вручати повістку?

До списку ввійшли керівники підприємств, установ та різних компаній. Також сюди входять керівники навчальних закладів. Стосовно студентів, то наразі розглядається питання позбавлення відстрочки тих хто здобуває другу освіту та має більше ніж 30 років. Також повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування. Це можуть бути голови селищних рад, очільники ОСББ тощо.

Стосовно місць вручення повістки, то їх можуть вручати будь-де: на роботі, у громадському транспорті, на вулиці, чи навіть у парку.

З 1 жовтня на військовий облік повинні ставати жінки

Також серед останніх “мобілізаційних новин” мобілізація жінок, а саме тих, які мають медичну та фармацевтичну освіту. Лікарі за замовчуванням є військовозобов’язаними, але далеко не всі вони перебувають на обліку та мають військовий квиток. Наразі це будуть активно виправляти. З 1 жовтня всі жінки мають з’явитися у ТЦК та оновити свої дані й стати на облік. В протилежному випадку буде нараховуватися штраф.

Також, жінки, які стали на облік повинні повідомляти ТЦК про зміну роботи. Щодо виїзду закордон, то наразі жодних обмежень немає. В Уряді зазначають, що жінки й надалі можуть вільно покидати територію України.

Ставати на облік можуть й ті жінки, які наразі не є військовозобов’язаними. Це можна зробити на добровільній основі. Також служити в ЗСУ за бажанням можуть й ті, в кого є відстрочка, наприклад, багатодітні батьки. Вони можуть самостійно вибирати де проходити службу.