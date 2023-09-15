Правила мобилизации усилены: что снова изменилось для военнообязанных?

Общая мобилизация продолжается и более того ее правила постоянно пересматриваются. Это обусловлено тем, что на фронте находится большой дефицит людей. ТЦК разных областных центров отмечают, что мобилизационные планы совсем не удается выполнять. Мол, со 100% удается мобилизовать только 20% военнообязанных. В связи с этим правила ужесточаются. К примеру, сейчас повестки могут вручать не только представители военкоматов. Список уполномоченных лиц существенно расширили, так что не удивляйтесь, если повестку вам будет вручать кто-то из близкого окружения.

Кто может вручать повестку?

В список вошли руководители предприятий, учреждений и компаний. Также сюда входят руководители учебных заведений. Что касается студентов, то сейчас рассматривается вопрос лишения отсрочки тех, кто получает второе образование и имеет более 30 лет. Также повестки могут вручать представители органов местного самоуправления. Это могут быть председатели поселковых советов, руководители ОСМД и т.д.

Что касается мест вручения повестки, то их могут вручать где угодно: на работе, в общественном транспорте, на улице или даже в парке.

С 1 октября на военный учет должны становиться женщины

Также среди последних “мобилизационных новостей” мобилизация женщин, а именно тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование. Врачи по умолчанию военнообязанные, но далеко не все они состоят на учете и имеют военный билет. Теперь это будут активно исправлять. С 1 октября все женщины должны явиться в ТЦК и обновить свои данные и встать на учет. В противном случае будет начисляться штраф.

Также, женщины, которые стали на учет, должны сообщать ТЦК об изменении работы. Что касается выезда за границу, то пока никаких ограничений нет. В Правительстве отмечают, что женщины и дальше могут свободно покидать территорию Украины.

Стать на учет могут и те женщины, которые пока не военнообязанные. Это можно сделать на добровольной основе. Также служить в ВСУ по желанию могут и те, у кого есть отсрочка, например многодетные родители. Они могут самостоятельно выбирать, где проходить службу.