Що буде якщо поставити гарячу каструлю у холодильник, та чи дійсно це заборонено

Напевно кожен ще з дитинства знає важливе правило — не можна ставити гарячу їжу у холодильник. В протилежному випадку зіпсується і техніка, і продукти, які у ній зберігаються. Однак часи минають, технології вдосконалюються. То чи є це правило актуальним по сьогодні?

Правило залишається актуальним, але є винятки

Фахівці кажуть, що в більшості випадків гарячу каструлю дійсно не можна ставити у холодильник, адже від неї відходитиме гаряче повітря, яке згубно діє і на техніку і на продукти. Однак, є й виключення. Наприклад, сучасні моделі холодильників, які мають спеціальне відділення для гарячої їжі. Також є холодильники з функцією швидкого охолодження продуктів. В такому разі звісно ж, техніці нічого не станеться. Однак навіть в такому випадку, спеціалісти радять почекати, поки їжа перетвориться з гарячої бодай у теплу. Для цього каструлю можна помістити у холодну воду, чи помістити на балконі, особливо якщо на вулиці прохолодно.

Що буде, якщо поставити гарячу їжу у холодильник?

Спеціалісти відмітили кілька головних проблем, які можуть трапитися якщо поміщати гарячу їжу в холодильник.

Швидкий знос компресора. Холодильник віддає тепло, але не виробляє холоду. Всередині утворюється сталий охолоджений простір. Якщо помістити туди продукти, які виділятимуть гаряче повітря, то, по-перше, це спровокує велике навантаження на радіатор, а по-друге, відобразиться на витратах електроенергії. Холодильник споживатиме її в рази більше. Поломки лампочок, та вентилятора. Гаряче повітря згубно впливає й на ці деталі. Перегрів фреону та обрив фреонової магістралі.

Також серед проблем з якими ви можете стикнутися — пошкоджені полиці, поверхня яких не пристосована до високих температур. Ну і звісно ж, ви ризикуєте отримати зіпсовані продукти. Температура в холодильнику підвищиться, що негативно відобразиться на їжі, яка вже є охолодженою і там зберігається.