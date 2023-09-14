Эксперты рассказали, как существенно продлить работу аккумулятора: полезные лайфхаки

Каждый сталкивался с проблемой, когда смартфон быстро разряжался. Это очень неудобно, особенно если вы в пути, вдали от дома или просто нет возможности воспользоваться зарядкой. Быть без телефона в современном мире практически невозможно. Эксперты рассказали, что есть несколько лайфхаков, которые позволят существенно продлить работу гаджета. Если, к примеру, при обычном использовании батарея держит 6 часов, то с этими лайфхаками продержит и все 10.

Необходимо порыться в настройках и включить/выключить несколько опций

Вот, что нужно проверить и выполнить, чтобы зарядка на телефоне работала как можно дольше.

Проверьте время блокировки экрана. Некоторых раздражает то, что экран быстро гаснет, поэтому люди устанавливают длительное время блокировки, например, несколько минут. Смените на 30 секунд, и вам удастся сэкономить немного заряда. Включите функцию автоматического контроля яркости, когда экран темнеет или наоборот становится ярче в зависимости от освещения. Если же это вам не удобно, настраивайте яркость вручную, но делайте ее как можно слабее, особенно в помещении где все в принципе неплохо видно. Отключите функции, которые не используются. GPS, Блютуз, мобильные данные или вай фай – все это сильно потребляет заряд, но не всегда нам нужно. Убедитесь, что вы закрыли все неиспользуемые приложения. Что нет активных вкладок, ведь они тоже съедают зарядку. Используйте режим энергосбережения. Очень многие современные смартфоны имеют такую функцию. Поинтересуйтесь, есть ли она в вашем телефоне и если есть, обязательно включайте.

Также, когда ситуация с зарядом критическая и вы хотите еще немного его растянуть, но при этом не выключать телефон, включите режим полета. Так вы тоже существенно продлите жизнь девайсу, ведь это равноценно тому как будто он совсем выключен.

Ну и конечно же, если батарея разряжается через 2-3 часа после полного заряда, тогда целесообразно подумать о ее замене, или как минимум носить с собой повсюду повербанк.