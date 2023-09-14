Експерти розповіли, як суттєво продовжити роботу акумулятора: корисні лайфхаки

Кожен стикався з проблемою, коли смартфон швидко розряджався. Це дуже незручно, особливо якщо ви в дорозі, далеко від дому чи просто не маєте можливості скористуватися зарядкою. Бути без телефону у сучасному світі практично неможливо. Експерти розповіли, що є кілька лайфхаків, які дозволять суттєво продовжити роботу гаджета. Якщо, наприклад, при звичайному користування батарея тримає 6 годин, то з цими лайфхаками протримає й всі 10.

Потрібно поритися у налаштуваннях та ввімкнути/вимкнути кілька опцій

Ось, що потрібно перевірити та виконати, щоб зарядка на телефоні працювала якомога довше.

Перевірте час блокування екрану. Декого дратує те, що екран швидко гасне, тож люди встановлюють тривалий час блокування — кілька хвилин. Змініть на 30 секунд, і вам вдасться зекономити трішки заряду. Ввімкніть функцію автоматичного контролю яскравості, коли екран темніє чи навпаки стає яскравішим залежно від освітлення довкола. Якщо ж це для вас не зручно, налаштовуйте яскравість вручну, але робіть її якомога слабшою, особливо у приміщенні де все в принципі непогано видно. Відключіть функції, якими наразі не користуєтесь. GPS, Блютуз, мобіл ь ні дані або вай фай — все це сильно споживає заряд, але не завжди нам потрібно. Переконайтесь, що ви закрили всі програми, якими не користуєтесь. Що немає активних вкладок, адже вони теж “з’їдають” зарядку. Користуйтесь режимом енергоощадження. Дуже багато сучасних смартфонів мають таку функцію. Поцікавтесь, чи є вона у вашому телефоні і якщо є, то обов’язково вмикайте.

Також, коли ситуація з зарядом критична і ви хочете ще трішки його розтягнути, але при цьому не вимикати телефон, ввімкніть режим польоту. Так ви теж суттєво продовжите життя девайсу, адже це рівноцінно тому наче він зовсім вимкнений.

Ну і звісно ж, якщо батарея розряджається через 2-3 години після повного заряду, тоді доцільно подумати про її заміну, або ж як мінімум носити з собою всюди повербанк.