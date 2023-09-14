Експерти розповіли, як суттєво продовжити роботу акумулятора: корисні лайфхаки

Кожен стикався з проблемою, коли смартфон швидко розряджався. Це дуже незручно, особливо якщо ви в дорозі, далеко від дому чи просто не маєте можливості скористуватися зарядкою. Бути без телефону у сучасному світі практично неможливо. Експерти розповіли, що є кілька лайфхаків, які дозволять суттєво продовжити роботу гаджета. Якщо, наприклад, при звичайному користування батарея тримає 6 годин, то з цими лайфхаками протримає й всі 10.
Потрібно поритися у налаштуваннях та ввімкнути/вимкнути кілька опцій
Ось, що потрібно перевірити та виконати, щоб зарядка на телефоні працювала якомога довше.
- Перевірте час блокування екрану. Декого дратує те, що екран швидко гасне, тож люди встановлюють тривалий час блокування — кілька хвилин. Змініть на 30 секунд, і вам вдасться зекономити трішки заряду.
- Ввімкніть функцію автоматичного контролю яскравості, коли екран темніє чи навпаки стає яскравішим залежно від освітлення довкола. Якщо ж це для вас не зручно, налаштовуйте яскравість вручну, але робіть її якомога слабшою, особливо у приміщенні де все в принципі непогано видно.
- Відключіть функції, якими наразі не користуєтесь. GPS, Блютуз, мобільні дані або вай фай — все це сильно споживає заряд, але не завжди нам потрібно.
- Переконайтесь, що ви закрили всі програми, якими не користуєтесь. Що немає активних вкладок, адже вони теж “з’їдають” зарядку.
- Користуйтесь режимом енергоощадження. Дуже багато сучасних смартфонів мають таку функцію. Поцікавтесь, чи є вона у вашому телефоні і якщо є, то обов’язково вмикайте.
Також, коли ситуація з зарядом критична і ви хочете ще трішки його розтягнути, але при цьому не вимикати телефон, ввімкніть режим польоту. Так ви теж суттєво продовжите життя девайсу, адже це рівноцінно тому наче він зовсім вимкнений.
Ну і звісно ж, якщо батарея розряджається через 2-3 години після повного заряду, тоді доцільно подумати про її заміну, або ж як мінімум носити з собою всюди повербанк.
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