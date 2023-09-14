Павел Глоба предупредил о времени невиданных перемен для 4 знаков зодиака

Новолуние 15 сентября в знаке Девы, по словам известного астролога Павла Глобы, положительно повлияет на жизнь сразу нескольких знаков зодиака. Ретроградный Меркурий поможет исправить ошибки прошлого, которые сдерживали ваше развитие.

Это последний Молодой месяц перед сезоном затмений, поэтому стоит рискнуть и попробовать что-то новое. Астрологи составили гороскоп, читайте его прямо сейчас, чтобы разобраться с событиями, которые вас ждут.

Близнецы

Сейчас вы не можете выбрать, где бы вы хотели проживать. Поэтому настало удачное время для того, чтобы сделать выбор. Стоит задуматься, где пустить корни и создать семью. У вас появится желание сделать ремонт, провести время с родней или переехать на новое место.

Близнецу нужно найти себе уютный уголок, где вы сможете чувствовать себя комфортно и безопасно.

Дева

Вы в восторге, когда вас ценят и уделяют достаточно внимания. Новолуние позволит вам насладиться такой возможностью. В этом сентябре у вас есть все шансы показать все свои таланты.

Не бойтесь рисковать, говорите только правду и отстаивайте свое мнение. Благодаря этому вы станете сильнее и более уверенными в себе. Это период внутренних изменений, поэтому стоит оптимально использовать шансы, чтобы получить реальную пользу.

Стрелец

Этот сентябрь даст вам вдохновение для того, чтобы показать свои навыки или освоить новые. Если вы планируете принимать участие в конкурсе или проекте, то стоит рискнуть, это непременно принесет результаты. Не бойтесь задавать вопросы и рисковать. Делайте все то, что выгодно только вам.

Рыбы

Ваши отношения меняются, и вы чувствуете, что стоит прилагать усилия для того, чтобы укрепить связь с партнером.

Не бойтесь расширять мировоззрение, даже если придется изменить свою точку видения на мир. Не обращайте внимание на мнение других, действуйте по своему и идите к цели.