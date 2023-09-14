Павло Глоба попередив про час небачених змін для 4 знаків зодіаку

Молодий місяць 15 вересня в знаку Діви, за словами відомого астролога Павла Глоби, позитивно вплине на життя одразу кількох знаків зодіаку. Ретроградний Меркурій допоможе виправити помилки минулого, які стримували ваш розвиток.

Це останній Молодий місяць перед сезоном затемнень, тож варто ризикнути та спробувати щось нове. Астрологи склали гороскоп, читайте його прямо зараз, щоб розібратися з подіями, які на вас чекають.

Близнюки

Зараз ви не можете обрати, де б ви хотіли проживати. Тож настав вдалий час для того, щоб зробити вибір. Варто задуматися, де пустити коріння та створити сім’ю. У вас з’явиться бажання зробити ремонт, провести час з ріднею або переїхати на нове місце.

Близнюка потрібно знайти собі затишний куточок, де ви зможете почуватися комфортно та безпечно.

Діва

Ви в захваті, коли вас цінують та приділяють достатньо уваги. Молодий місяць дозволить вам насолодитися такою можливістю. Цього вересня у вас є всі шанси показати всі свої таланти.

Не бійтеся ризикувати, говоріть лише правду та відстоюйте свою думку. Завдяки цьому ви станете сильнішими та більш впевненими у собі. Це період внутрішніх змін, тож варто оптимально використати шанси, щоб отримати реальну користь.

Стрілець

Цей вересень дасть вам натхнення для того, щоб показати свої навички або освоїти нові. Якщо ви плануєте приймати участь в конкурсі чи проєкті, то варто ризикнути, це неодмінно принесе результати. Не бійтеся ставити питання та ризикувати. Робіть все те, що вигідно тільки вам.

Риби

Ваші стосунки змінюються, і ви відчуваєте, що варто докладати зусиль для того, щоб укріпити зв’язок з партнером.

Не бійтеся розширяти світогляд, навіть якщо доведеться змінити свою точку бачення на світ. Не звертайте увагу на думку інших, дійте по своєму та йдіть до мети.