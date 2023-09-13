Шмыгаль сделал важное заявление о тарифах на коммуналку в следующем году

12 сентября состоялось очередное заседание Правительства, где нардепы во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили тарифы на предстоящий отопительный период. У украинцев есть опасения, что тарифы могут возрасти, ведь неоднократно звучали заявления, что та цена, которую платит население, в разы меньше рыночной стоимости газа или электроэнергии. Однако правительство успокаивает граждан и обещает, что тарифы не изменятся, как минимум до апреля 2024 года.

“Мы также продлили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от “Нафтогаза” объемы “голубого топлива” по фиксированной цене – 7,4 грн за кубический метр“, — добавил Шмигаль.

Премьер-министр пояснил, что это именно та льготная цена, которая и позволит удерживать тарифы на одном месте.

“В настоящее время продолжается заключение договоров между “Нафтогазом” и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны”, — подытожил премьер.

К отопительному сезону Украина готова

Также в Министерстве энергетики добавили, что в этом году Украина войдет в отопительный период с теми же мощностями, что и в прошлом году. Энергетики активно работали и продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов. По состоянию на сегодняшний день восстановлено 70% объектов, и к середине октября эта цифра еще должна вырасти.

Шмигаль также добавил краткую статистику по отремонтированным мощностям. Выглядит она следующим образом:

Отремонтировано 7 атомных энергоблоков на АЭС и к отопительному сезону еще прибавится еще 2. Их общая мощность составит 7,8 ГВт. Полностью в строю находится 25 энергоблоков ТЭС. Их мощность составит 4,5 ГВт. Отремонтировано более 80% разрушенных ТЭЦ и это не окончательная цифра, ведь работы продолжаются. В рабочем состоянии 35 гидроагрегатов ГЭС. Их суммарная мощность составляет 2,3 ГВт.

Конечно, дефицит электроэнергии может возникнуть, но в Правительстве не отклоняют положительного сценария, что зима пройдет без критических отключений света и с достаточным количеством тепла.