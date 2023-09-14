Молодий місяць принесе серйозні зміни одразу 3 знакам зодіаку: перевірте, чи стосується це вас

Новий Місяць — це час нових звершень та внутрішніх трансформацій. Зазвичай в такий період ми формуємо бажання та будуємо плани. Новий місяць 15 вересня відбудеться в знаку Діви. Астрологи радять використати енергію місяця для покращення фінансового становища. Також варто звернути увагу на соціальні аспекти, адже бувають моменти, коли гнів буквально осліплює. Однак молодий місяць у вересні спонукатиме до простоти та гармонії, тож деяким знакам зодіаку захочеться помиритися з особливою людиною.

Риби

Пора відпустити минуле. Ви витримаєте цей складний період лише завдяки тому, що будете протистояти бажанню ятрити старі рани. Цініть теперішнє та не озирайтеся в минуле.

Якщо ваші стосунки були щирими, а до сварки призвела незначна суперечка, то цей вересень — найкращий час для того, щоб відновити стосунки. Є шанс відновити довіру та укріпити стосунки.

З іншого боку ці стосунки могли завдавати вам біль. Тож добре подумайте, чи варто пробачити колишньому партнерові. Можливо краще почати все з нуля і з новими людьми?

Рак

Ви вважаєте себе однолюбом. Але в вашому житті є людина, наділена високими стандартами. Ймовірно стосунки з цією людиною принести чимало страждань та випробувань.

Ви вважаєте, що ситуація безнадійна, тому майже не залишаєте можливостей для відновлення зв’язку. Ви зробили свідомий вибір викреслити цю людину з життя, але навряд чи змогли повністю забути.

Під час Нового місяця бажання відновити стосунки з колишнім партнером буде сильним як ніколи раніше, але подумайте як слід, чи воно того варте.

Скорпіон

У вашому житті недавно відбулось розставання, але засмучуватися не варто Молодий місяць — це найкращий час для примирення.

Хоч шлях і не буде легким, ви знайдете в собі сили для того, щоб переступити свою гордість та знову бути поряд з людиною, яку любите.

Енергія Молодого місяця допоможе позбутися страхів та підштовхне до рішучих дій.