Одна з країн ЄС почне депортувати українців вже з 30 вересня: що відбувається

Важливе пояснення оприлюднили для тих громадян України, які перебувають за кордоном.

В першу чергу йде мова про українців, які перебувають в Чеській Республіці. До кінця місяця біженці з України, які отримали тимчасовий захист, повинні в обов’язковому порядку відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ.

Це потрібно зробити для того, щоб продовжити терміни дії спеціальної візи тимчасового захисту. Якщо цього не зробити, то термін дії тимчасово захисту закінчиться після 30 вересня. В такому разі перебування українців в Чехії вже не буде законним. В такому разі можна очікувати на депортацію.

Раніше біженці повинні були реєструватися на продовження тимчасово захисту Якщо в зазначений час особа не мала можливості завітати до відділення Міністерства внутрішніх справ, то потрібно обрати нову дату та час, інакше перебування в країні буде вважатися нелегальним.

Українцям, які перебувають у Чехії, потрібно поспішити з подовження легального перебування, адже на це залишилося трохи менш ніж три тижні. Тож вже з 30 вересня можна стати порушником. Тож не варто затягувати, потрібно розв’язувати це питання якомога швидше.

Зазначимо, що країни, які прийняли біженців з України поступово скорочують рівень підтримки. Загалом, все частіше європейці висловлюють своє невдоволення. В першу чергу вони незадоволені рівнем підтримки, ті ж соціальні виплати надаються в більших обсягах та на триваліший термін, ніж громадянам країн Європи. Водночас складно порівнювати обсяги підтримки українських біженців та жителів країн Європи, адже це не вони були змушені втікати з власного дому через вторгнення російських окупантів. Нагадаємо, що більшість країн Європи подовжили перебування українських біженців до весни 2024 року. Подальша їх доля залежатиме від розвитку подій на фронті та успіхів наших Збройних сил.