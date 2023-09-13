Одна из стран ЕС начнет депортировать украинцев уже с 30 сентября: что происходит

Важное объяснение обнародовали для тех граждан Украины, которые находятся за границей.

В первую очередь идет речь об украинцах, которые находятся в Чешской Республике. До конца месяца беженцы из Украины, которые получили временную защиту, должны в обязательном порядке посетить отделение Министерства внутренних дел.

Это нужно сделать для того, чтобы продлить сроки действия специальной визы временной защиты. Если этого не сделать, то срок действия временно защиты закончится после 30 сентября. В таком случае пребывание украинцев в Чехии уже не будет законным. В таком случае можно ожидать депортацию.

Ранее беженцы должны были регистрироваться на продление временно защиты Если в указанное время лицо не имело возможности посетить отделение Министерства внутренних дел, то нужно выбрать новую дату и время, иначе пребывание в стране будет считаться нелегальным.

Украинцам, которые находятся в Чехии, нужно поспешить с продлением легального пребывания, ведь на это осталось чуть менее трех недель. Поэтому уже с 30 сентября можно стать нарушителем. Поэтому не стоит затягивать, нужно решать этот вопрос как можно скорее.

Отметим, что страны, которые приняли беженцев из Украины постепенно сокращают уровень поддержки. В общем, все чаще европейцы выражают свое недовольство. В первую очередь они недовольны уровнем поддержки, те же социальные выплаты предоставляются в больших объемах и на более длительный срок, чем гражданам стран Европы. В то же время сложно сравнивать объемы поддержки украинских беженцев и жителей стран Европы, ведь это не они были вынуждены бежать из собственного дома из-за вторжения российских оккупантов. Напомним, что большинство стран Европы продлили пребывание украинских беженцев до весны 2024 года. Дальнейшая их судьба будет зависеть от развития событий на фронте и успехов наших Вооруженных сил.