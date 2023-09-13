Українців морально готують до нових блекаутів: що говорять у Міністерстві енергетики

Вже у жовтні розпочнеться опалювальний сезон, а відтак різко збільшиться кількість електроенергії, яку доведеться використовувати. Через зимові масовані обстріли, частина енергетичної інфраструктури залишається пошкодженою. За даними Міністерства енергетики, наразі справними залишаються близько 70% потужностей, однак до жовтня цей відсоток планують ще трішки збільшити. Енергетики кажуть, що наразі для українців є два сценарії: позитивний та негативний. Негативний — це тривалі відключення світла, якщо росіяни знову руйнуватимуть інфраструктуру і їм це вдаватиметься. Тоді не виключено, що Україна знову стикнеться з тривалими блекаутами. Позитивний — це незначні відключення, задля того, аби не створювати навантаження на систему та не отримати шаленого дефіциту електрики.

Наразі підготовка до зими активно триває

«Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ», – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Він каже, що цьогоріч опалювальний сезон почнеться приблизно з тими ж ресурсами й потужностями, що й минулого року. Однак не слід забувати про відсутність електроенергії з боку Запорізької АЕС. Відповідно дефіцит може виникнути і якщо зима видасться холодною, то цей дефіцит лише зростатиме.

«Розмір дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження», – пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Водночас деякі області вже розробили можливі графіки відключень. Наприклад, у львівській області можуть вимикати світло вже з 1 жовтня, однак лише за вказівкою Укренерго. Це може бути максимум 4 години на добу (по дві години поспіль). Ідентична ситуація на Вінниччині, Полтавщині та в ряді інших областей.

«Є розпорядження міністерства, всі мають підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня почнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки… Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде», – зазначають в Уряді.