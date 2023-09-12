Украинцы массово жалуются на качество долларов: стало известно, что вызвало недовольство

Украинцы все чаще жалуются на качество долларов, которые выдают в ПриватБанке и других крупных банках. Если раньше в кассах крайне редко попадали купюры 1996 года выпуска или банкноты с потертостями или пятнами, то сейчас это явление стало едва ли не массовым. Мы разобрались, почему так происходит и кто виноват.

В целом банки и обменники имеют право выдавать старые или потертые доллары. При этом клиенты имеют право отказаться от купюр, которые им предлагают. То есть, если вам не нравится качество долларов, просто откажитесь от них.

В ответ на одну из жалоб в ПриватБанке рассказали, что в отделениях выдают только проверенные банкноты. При выдаче предлагаются только платежные купюры. Все банки работают с долларами старого и нового образца.

Ранее проблема изношенных купюр не была массовой, но из-за войны в Украине усложнена логистика валюты. Раньше доллары привозили самолетами, а сейчас сделать это невозможно. Доставка автотранспортом дороже, и при этом не может перекрыть все потребности. В результате банки в течение определенного времени не принимали у клиентов доллары 1996 года, а также поврежденные или загрязненные банкноты.

В ситуацию тогда вмешался Национальный банк, предписав принимать банкноты даже с незначительными потертостями. То есть все банкноты, которые выдают в банке, являются платежным средством. Банки принимают такую валюту у клиентов и не могут им отказать. Но они также должны выдавать полученные банкноты.

Украинцы такой ситуацией недовольны. Клиенты массово жалуются на ненадлежащее качество долларов. При попытке купить валюту предлагают банкноты 1996 года, а также изношенные купюры.

Более того, клиенты жалуются, что даже заказанный заранее доллар разочаровывает, предлагают изношенные или старые доллары.

В целом банки выдают клиентам ту валюту, которую получили от других клиентов. В то же время раньше часто в кассах банков отказывались принимать валюту, которую несколькими днями ранее продавали. Сейчас эта проблема если не исчезла, то случаи стали единичными.