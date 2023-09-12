Найбільший банк України змінює умови користування: кому доведеться платити за пластикову картку

Один із найбільших банків України — Ощадбанк інформує про важливі зміни. У зв’язку з рішенням продуктового комітету внесені зміни в тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карт, встановлені постановою правління акціонерного товариства “Ощадбанк” від 16.04.2009 №124 (зі змінами та доповненнями). Про це повідомили в пресслужбі банку.

Все залежатиме від вашого тарифного плану, коротко розповімо про основні зміни:

Користувачі преміальних карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (як основних, так і додаткових) та тарифним пакетом “Мій комфорт”, “Мій рахунок”, “Моя картка”, “Зарплатний” надана можливість безкоштовно знімати готівку в закордонних банкоматах в межах ліміту за карткою 10 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. За все що перевищує ліміт доведеться сплатити комісію.

В тарифних планах “Мій комфорт”, “Мій рахунок”, “Моя картка”, “Зарплатний” та “MORE” для нових та чинних клієнтів — користувачів картками Мастеркард World Elite, Visa Infinite буде переглянути вартість розрахунково-касового обслуговування.

Переглянуто тарифи на перекази котів через відділення банку, додаток Ощад 24/7, банкомати, а також надання виписок на індивідуальний запит клієнта у відділенні банку, оформлення довіреності в відділенні банку і так далі.

Описані вище нововведення та тарифи набувають чинності вже з першого жовтня цього року, тобто залишилося трохи більш ніж два тижні, щоб ознайомитися з актуальними тарифами. Зробити це можна на офіційному сайті Ощадбанку або у відділення

Також українцям нагадали, що з вересня їх очікують штрафи за несплату податку за нерухомість. Відповідно до чинного законодавства українців повинні сплачувати податок за житлову площу “понад норму”. Це стосується квартир з площею понад 60 квадратів та будинків, площа яких перевищує 120 квадратних метрів. Максимальна вартість за один “зайвий” квадратний метр — сто гривень та п’ятдесят копійок.