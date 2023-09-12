Українці масово скаржаться на якість доларів: стало відомо, що викликало невдоволення

Українці все частіше скаржаться на якість доларів, які видають в ПриватБанку та інших великих банках. Якщо раніше в касах вкрай рідко потрапляли купюри 1996 року випуску чи банкноти з потертостями або плямами, то зараз це явище стало ледь не масовим. Ми розібралися, чому так відбувається та хто винен.

Загалом банки та обмінники мають право видавати старі або потерті долари. При цьому клієнти мають право відмовитися від купюр, які їм пропонують. Тобто, якщо вам не подобається якість доларів, просто відмовтеся від них.

У відповідь на одну зі скарг в ПриватБанку розповіли, що в відділеннях видають лише перевірені банкноти. При видачі пропонуються лише платіжні купюри. Всі банки працюють з доларами старого та нового зразка.

Раніше проблема зношених купюр не була масовою, але через війну в Україні ускладнена логістика валюти. Раніше долари привозили літаками, а зараз зробити це неможливо. Доставка автотранспортом дорожча, і при цьому не може перекрити всі потреби. В результаті банки протягом певного часу не приймали в клієнтів долари 1996 року, а також пошкоджені чи забруднені банкноти.

В ситуацію тоді втрутився Національний банк, наказавши приймати банкноти навіть з незначними потертостями. Тобто всі банкноти, які видають в банку є платіжним засобом. Банки приймають таку валюту в клієнтів і не можуть їм відмовити. Але вони також повинні видавати отримані банкноти.

Українці такою ситуацією незадоволені. Клієнти масово скаржаться на неналежну якість доларів. При спробі купити валюту пропонують банкноти 1996 року, а також зношені купюри.

Більше того, клієнти скаржаться, що навіть замовлений заздалегідь долар розчаровує, пропонують зношені або старі долари.

Загалом банки видають клієнтам ту валюту, яку отримали від інших клієнтів. Водночас раніше часто в касах банків відмовлялися приймати валюту, яку кількома днями раніше продавали. Зараз ця проблема якщо не зникла, то випадки стали поодинокими.