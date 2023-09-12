Осталось менее 3 недель: налоговая начинает масштабные проверки украинцев

Уже с первого октября Государственная налоговая служба введет важные изменения для украинских предпринимателей.

Налогоплательщикам напоминают о необходимости применения программных или классических регистраторов расчетных операций. Использование РРО для предпринимателей, работающих на второй, третьей и четвертой группах, не отменялось после начала войн и продолжает действовать в условиях военного положения. Были лишь внесены изменения. согласно которым штрафы временно не применялись Исключение – осуществление расчетов при реализации подакцизных товаров.

В то же время в августе этого года Закон дополнили и отмечали относительно освобождения от ответственности за нарушение требований, прописанных в Законе №265 (с начала 2022 года до 1 октября этого года). Но и этот момент важен, кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при:

реализации товара, который есть в перечне подакцизных;

осуществлении операций с иностранной валютой;

предоставлении услуг или организации азартных игр.

Это означает, что уже с первого октября украинских предпринимателей ждут изменения. С третьего квартала начнут накладывать штрафы, но пока нарушения не будут учитываться при деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Также стоит помнить, что использование регистраторов расчетных операций является обязательным для физических лиц предпринимателей, ведущих деятельность на второй, третьей и четвертой группах, а также для тех ФЛП, работающих на общей системе налогообложения. Конечно, есть исключения, например, когда все платежи проходят по IBAN, но в целом предпринимателям стоит проконсультироваться со специалистами, чтобы разобраться, могут ли они не использовать РРО именно в своем случае.

К счастью сейчас есть немало предложений, когда не нужно покупать специальное оборудование. Вы можете превратить свой смартфон в кассовый аппарат, достаточно лишь загрузить соответствующее приложение, настроить его и сообщить об этом в Государственную налоговую службу по месту регистрации.