Залишилось менш ніж 3 тижні: податкова починає масштабні перевірки українців

Вже з першого жовтня Державна податкова служба запровадить важливі зміни для українських підприємців.

Платникам податків нагадують про необхідність застосування програмних або класичних реєстраторів розрахункових операцій. Використання РРО для підприємців, що працюють на другій, третій та четвертій групах, не скасовувалось після початку війн та продовжує діяти в умовах воєнного стану. Були лише внесені зміни. відповідно до яких штрафи тимчасово не застосовувалися Виключення — здійснення розрахунків при реалізації підакцизних товарів.

Водночас в серпні цього року Закон доповнили та зазначали стосовно звільнення від відповідальності за порушення вимог, прописаних у Законі №265 (від початку 2022 року до 1 жовтня цього року). Але й цей момент важливий, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при:

реалізації товарі, що є в переліку підакцизних;

здійсненні операцій з іноземною валютою;

надання послуг або організації азартних ігор.

Це означає, що вже з першого жовтня українських підприємців чекають зміни. З третього кварталу почнуть накладати штрафи, але поки порушення не враховуватимуться при діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Також варто пам’ятати, що використання реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим для фізичних осіб підприємців, що ведуть діяльність на другій, третій та четвертій групах, а також для тих ФОПів, що працюють на загальній системі оподаткування. Звісно, є виключення, наприклад, коли всі платежі проходять за IBAN, але загалом підприємцям варто проконсультуватися зі спеціалістами, щоб розібратися, чи можуть вони не використовувати РРО саме у своєму випадку.

На щастя зараз є чимало пропозицій, коли не потрібно купувати спеціальне обладнання. Ви можете перетворити свій смартфон на касовий апарат, достатньо лише завантажити відповідний додаток. налаштувати його та повідомити про це Державну податкову службу за місцем реєстрації.