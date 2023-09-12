Тарифы на электроэнергию пересмотрят в ближайшее время: сколько будем платить уже с 1 января

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут изменить уже с 1 января 2024 года. Напомним, что нынешний тариф на электроэнергию действует только до 31 декабря.

Какие цены на электроэнергию ожидает население

Как заявляют в энергоснабжающей компании Yasno, текущая повышенная цена на электричество была установлена с 1 июня соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Цену увеличили до 2,64 гривны за каждый кВт электроэнергии. Такая стоимость по решению правительства установлена до конца декабря этого года.

По мнению экспертов, существует большая вероятность того, что тариф на свет для населения пересмотрят уже в новом году. Это будет зависеть от решений, которые примет правительство Украины в конце этого года.

Эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп утверждает, что до конца 2023 года цены на электроэнергию менять не будут. А вот что будет уже в следующем году во многом будет зависеть от состояния энергосистемы Украины.

Аналитик отмечает, что в случае отсутствия новых атак российских оккупантов на энергосистему повышать тарифы на электричество не будут.

В целом власти обещали не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона. А уже после его окончания снова поднимут вопрос повышения цен.

В то же время, даже повышение цен на электричество не помогло улучшить ситуацию, ведь многие люди просто не могут платить коммуналку вовремя.

Что будет с тарифами до конца войны

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2022 года установил мораторий на некоторые тарифы. Речь идет о горячей воде, услугах по распределению газа, а также на тепловую энергию – производство, транспортировку и поставку.

Согласно мораторию, стоимость указанных услуг не должна меняться до конца действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его отмены.