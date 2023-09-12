Тарифи на електроенергію переглянуть найближчим часом: скільки платитимемо вже з 1 січня

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть змінити вже з 1 січня 2024 року. Нагадаємо, що нинішній тариф на електроенергію діє лише до 31 грудня.

Які ціни на електроенергію очікує населення

Як заявляють в енергопостачальній компанії Yasno, поточна підвищена ціна на електрику була встановлена з 1 червня відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Ціну збільшили до 2,64 гривні за кожен кВт електроенергії. Така вартість за рішенням уряду встановлена до кінця грудня цього року.

На думку експертів, існує велика ймовірність того, що тариф на світло для населення переглянуть вже в новому році. Це буде залежати від рішень, які прийме уряд України в кінці цього року.

Експерт з питань енергетики Андріан Прокоп стверджує, що до кінця 2023 року ціни на електроенергію змінювати не будуть. А от що буде вже в наступному році багато в чому буде залежати від стану енергосистеми України.

Аналітик зазначає, що у випадку відсутності нових атак російських окупантів на енергосистему підвищувати тарифи на електрику не будуть.

Загалом влада обіцяла не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону. А вже після його закінчення знову порушать питання підвищення цін.

Водночас, навіть підвищення цін на електрику не допомогло покращити ситуацію, адже багато людей просто не можуть сплачувати комуналку вчасно.

Що буде з тарифами до кінця війни

Президент України Володимир Зеленський в серпні 2022 року встановив мораторій на деякі тарифи. Мова йде про гарячу воду, послуги з розподілу газу, а також на теплову енергію — виробництво, транспортування та постачання.

Відповідно до мораторію, вартість вказаних послуг не повинна змінюватися до кінця дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його скасування.