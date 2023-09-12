Стало известно, будут ли переводить в Украине часы на “зимнее время”

В Украине дважды в год происходит одна и та же традиция, а именно перевод часов на “летнее” и на “зимнее” время. Ближайший перевод должен состояться в последние выходные октября. Обычно часы переводят в 4:00 утра, и в случае с “зимним” временем нужно переводить стрелку на час назад. Делать это можно еще с вечера, чтобы не просыпаться специально посреди ночи. Ну а современные гаджеты, а также некоторые смарт-часы переводятся самостоятельно. Каждый год вокруг этой процедуры идет множество дискуссий. К примеру, в Правительстве уже неоднократно предлагали отказаться от этой традиции, однако ежегодно эти дебаты ничем не заканчиваются. В этом году часы снова будут переводить.

Зачем это нужно?

В настоящее время часы переводят примерно в 80 странах мира. Однако с каждым годом количество этих стран уменьшается. Оказывается, впервые часы начали переводить в 1784 году с целью экономить свечи, а также для того, чтобы сделать рабочий день дольше световым. Мол, когда за окном еще видно, то и работается лучше.

В Украине часы впервые перевели в 1981 году и опять же с целью продлить световой день для работающих. Также осенью, дополнительный час для сна помогает легче проснуться, что обычно достаточно сложно в осенне-зимний период. Что касается весеннего перевода стрелок, то эксперты говорят, что это наоборот негативно влияет на организм и провоцирует дополнительный стресс.

В правительстве неоднократно заявляли, что от этой традиции нужно отходить, и приводили следующие аргументы:

Это совсем не влияет на экономию электроэнергии. С этой точки зрения подобная процедура совсем нецелесообразна. Отказ от перехода на зимнее время позволит наконец-то избавиться от так называемого “московского времени” особенно в восточных областях. Перевод часов сбивает биоритмы организма, в результате чего люди больше подвергаются стрессу, возникает так называемая “осенняя депрессия” и другие неприятные симптомы.

Однако в этом году переход на “зимнее время” нас снова не минует.